Дель Пьеро: Кварацхелия создан, чтобы играть в Европе

Бывший итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия непредсказуем. Он обладает талантом. Этот парень создан, чтобы играть в Европе», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года.

Летом 2022-го футболист присоединился к «Наполи». Кварацхелия принял участие в пяти матчах команды, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Кварацхелия сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии.