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Дель Пьеро: Кварацхелия создан, чтобы играть в Европе

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Бывший итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
Дель Пьеро: Кварацхелия создан, чтобы играть в Европе
  • AP
  • © Darko Bandic

«Кварацхелия непредсказуем. Он обладает талантом. Этот парень создан, чтобы играть в Европе», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. 

Летом 2022-го футболист присоединился к «Наполи». Кварацхелия принял участие в пяти матчах команды, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Кварацхелия сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

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