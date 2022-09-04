Сёмин надеется, что Кварацхелия сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, может ли Хвича Кварацхелия стать лучшим бомбардиром Серии А.

«Я думаю, бороться за лучшего бомбардира будет сложно. Его позиция не позволяет забивать очень много мячей. Но надеемся, будем следить. Удачи Хвиче! Он очень успешно представляет российскую лигу», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022-го футболист присоединился к «Наполи».

Кварацхелия принял участие в четырёх матчах команды, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Лацио» в матче Серии А.