Сёмин надеется, что Кварацхелия сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии
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«Я думаю, бороться за лучшего бомбардира будет сложно. Его позиция не позволяет забивать очень много мячей. Но надеемся, будем следить. Удачи Хвиче! Он очень успешно представляет российскую лигу», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022-го футболист присоединился к «Наполи».
Кварацхелия принял участие в четырёх матчах команды, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Лацио» в матче Серии А.