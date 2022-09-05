Путин выразил соболезнования в связи со смертью боксёра Лагутина

Президент России Владимир Путин высказался о смерти шестикратного чемпиона СССР по боксу Бориса Лагутина.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Бориса Николаевича Лагутина. Он был талантливым, целеустремлённым, волевым человеком, который оставил яркий, по-настоящему триумфальный след в истории отечественного спорта. Память о Борисе Лагутине навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент также добавил, что Лагутин немало сделал для развития физкультурного движения, вёл большую общественную работу и искренне поддерживал одарённую молодёжь и начинающих атлетов.

Боксёр объявил о завершении карьеры в 1968 году, после чего возглавлял Федерацию бокса СССР, был заместителем председателя общества «Спартак», а также создал собственный фонд «Оздоровление и спорт». Лагутин — шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и Олимпийских игр.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд назвал Лагутина легендой советского бокса.