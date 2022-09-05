Дрозд назвал Лагутина легендой советского бокса

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд отреагировал на новость о смерти шестикратного чемпиона СССР по боксу Бориса Лагутина.

«Я знал Бориса Николаевича. Он был очень образованный, умный, с хорошим чувством юмора. У него прекрасная супруга, которой я сейчас передаю свои соболезнования. Все относились к нему с большим уважением. Это большая советская легенда, целая эпоха», — цитирует Дрозда «РБК Спорт».

Лагутин — шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и Олимпийских игр.

Боксёр объявил о завершении карьеры в 1968 году, после чего возглавлял Федерацию бокса СССР, был заместителем председателя общества «Спартак», а также создал собственный фонд «Оздоровление и спорт».

Ранее сообщалось, что багамский легкоатлет Шавес Харт умер в возрасте 29 лет в результате драки на парковке.