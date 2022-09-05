военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дрозд назвал Лагутина легендой советского бокса

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд отреагировал на новость о смерти шестикратного чемпиона СССР по боксу Бориса Лагутина.
Дрозд назвал Лагутина легендой советского бокса
  • РИА Новости

«Я знал Бориса Николаевича. Он был очень образованный, умный, с хорошим чувством юмора. У него прекрасная супруга, которой я сейчас передаю свои соболезнования. Все относились к нему с большим уважением. Это большая советская легенда, целая эпоха», — цитирует Дрозда «РБК Спорт».

Лагутин — шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и Олимпийских игр.

Боксёр объявил о завершении карьеры в 1968 году, после чего возглавлял Федерацию бокса СССР, был заместителем председателя общества «Спартак», а также создал собственный фонд «Оздоровление и спорт».

Ранее сообщалось, что багамский легкоатлет Шавес Харт умер в возрасте 29 лет в результате драки на парковке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить