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Хрюнов: поединок между Загитовой и Бузовой планируется на декабрь

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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о том, что поединок между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой планируется на декабрь.
Хрюнов: поединок между Загитовой и Бузовой планируется на декабрь
  • РИА Новости

«Ведём переговоры. Бой планируется на декабрь, в это время Загитова задействована в ледовом шоу. Возможно, поединок пройдёт чуть раньше. Мне очень хочется, чтобы это произошло, это будет очень яркая вишенка на и без того бесконечно прекрасном торте российского бокса», — цитирует Хрюнова Legalbet.

По его словам, информация о гонорарах появится чуть позже. Он также отметил, что суммы будут очень интересными.

Загитова приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. 20-летняя фигуристка приняла участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее Загитова рассказала, почему хотела попробовать себя в боксе.

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