Турецкий баскетболист — о драке с грузинами после матча: охранники не пытались их разнять
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«Два грузинских игрока и охрана напали на нас по пути в раздевалку, и мы попытались защититься. Мой товарищ чувствовал, что что-то произойдёт, поэтому я стоял не один. Но даже то, что произошло, недопустимо», — приводит слова Коркмаза Fotomac.
Он также заявил, что ему неприятно видеть попустительство в такой организации.
«Там были грузинские игроки и охрана. Охранники не пытались никого разнять», — добавил Коркмаз.
Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). В четвёртой четверти матча между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.
После встречи, по словам Коркмаза, он подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.
Ранее сообщалось, что ФИБА начала расследование по поводу матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между сборными Грузии и Турции.