Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Лагутин
- РИА Новости
«Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича», — говорится в заявлении Федерации бокса России.
Лагутин — шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и Олимпийских игр.
Боксёр объявил о завершении карьеры в 1968 году, после чего возглавлял Федерацию бокса СССР, был заместителем председателя общества «Спартак», а также создал собственный фонд «Оздоровление и спорт».
Ранее сообщалось, что скончался двукратный претендент на титул чемпиона мира американский боксёр-тяжеловес Эрни Шейверс.