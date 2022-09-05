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Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Лагутин

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Шестикратный чемпион СССР по боксу Борис Лагутин скончался в возрасте 84 лет.
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Лагутин
  • РИА Новости

«Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича», — говорится в заявлении Федерации бокса России.

Лагутин — шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и Олимпийских игр.

Боксёр объявил о завершении карьеры в 1968 году, после чего возглавлял Федерацию бокса СССР, был заместителем председателя общества «Спартак», а также создал собственный фонд «Оздоровление и спорт».

Ранее сообщалось, что скончался двукратный претендент на титул чемпиона мира американский боксёр-тяжеловес Эрни Шейверс.

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