В «Синтезе» надеются на проведение международных турниров по водному поло в России

Президент ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров уверен, что соревнования по водному поло с участием иностранных спортсменов необходимо провести в России.

«Водное поло, к сожалению, не было представлено в соревнованиях по водным видам спорта с участием иностранцев, которые прошли в России. Но, надеюсь, в скором времени будут такие же форматы, как Игры дружбы. Чтобы там могли участвовать также дружественные наши страны», — цитирует Зиннурова ТАСС.

По его мнению, инициатива по проведению международных стартов, должна исходить от Федерации водного поло России (ФВПР). Тренер уверен, что будет много желающих принять участие в международных соревнованиях на территории страны.

«Должны проработать со многими сборными, может быть, клубами, которые приехали бы сюда и представляли бы свои страны. Это необходимо сделать», — добавил он

МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян от участия под своей эгидой до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло не сыграет с Испанией.











