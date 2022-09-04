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Магкеев: Бериша — самый мерзкий футболист РПЛ

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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал работу арбитров и действия полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Магкеев: Бериша — самый мерзкий футболист РПЛ
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ФК "Ахмат"

«100% было попадание в глаз, я не видел, пытался выбить мяч за лицевую, но тут Бериша подхватывает мяч, отдаёт — гол. Но с Беришей всё понятно, это самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ», — цитирует защитника «Матч ТВ».

По словам Магкеева, в игре с подмосковными «Химками» за подобное нарушение защитнику «Локо» показали красную карточку.

«Как их обучают, если здесь он ко мне подходит и говорит: «У тебя глаз красный, выйди за поле», но при этом смотрят они повтор и ставят гол. У меня вопрос: как они интерпретируют эти моменты?» — заключил он.

«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Команда из Грозного в середине первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Мохамеда Конате (28-я минута).

В составе «Ахмата» мячи забили Конате (3-я), Лечи Садулаев (62-я). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (42-я, пенальти).

Ранее в «Ахмате» рассказали, что Гамид Агаларов должен был выйти на поле в матче с «Локомотивом».

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