Между Барриосом и Зобниным произошла стычка в матче «Спартак» — «Зенит»
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Матч в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Вильмар упал после того, как Роман чуть-чуть попал ему рукой по лицу. Судья никого не наказал по итогу эпизода.
Счёт к 30-й минуте — 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Александр Соболев.
После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16).
Ранее Соболев открыл счёт в матче «Спартак» — «Зенит».