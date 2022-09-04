Между Барриосом и Зобниным произошла стычка в матче «Спартак» — «Зенит»

В первом тайме матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит» между Вильмаром Барриосом и Романом Зобниным произошла стычка.

Матч в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Вильмар упал после того, как Роман чуть-чуть попал ему рукой по лицу. Судья никого не наказал по итогу эпизода.

Счёт к 30-й минуте — 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Александр Соболев.

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее Соболев открыл счёт в матче «Спартак» — «Зенит».