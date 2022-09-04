«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» в гостях нанёс поражение московскому «Локомотиву» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Талалаева.

В составе «Ахмата» мячи забили Мохамед Конате (3-я минута), Лечи Садулаев (62-я). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (42-я, пенальти).

Команда из Грозного в середине первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Конате (28-я).

«Ахмат» (11 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» (девять) идёт на девятой позиции.

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