Глава киевского «Динамо» Суркис пригрозил игрокам призывом в армию за плохую игру

Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о выступлении клуба в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну», — цитирует Суркиса ua.tribuna.com.

Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики» (0:5). В Лиге Европы бело-голубые сыграют в группе с «Ренном», «Фенербахче» и кипрским клубом АЕК.

28 августа стало известно, что Служба безопасности Украины вела контроль за проведением и организацией матчей чемпионата Украины по футболу в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» впервые за три года пропустит групповой этап Лиги чемпионов.