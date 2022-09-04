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Глава киевского «Динамо» Суркис пригрозил игрокам призывом в армию за плохую игру

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Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о выступлении клуба в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Глава киевского «Динамо» Суркис пригрозил игрокам призывом в армию за плохую игру
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну», — цитирует Суркиса ua.tribuna.com.

Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики» (0:5). В Лиге Европы бело-голубые сыграют в группе с «Ренном», «Фенербахче» и кипрским клубом АЕК.

28 августа стало известно, что Служба безопасности Украины вела контроль за проведением и организацией матчей чемпионата Украины по футболу в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» впервые за три года пропустит групповой этап Лиги чемпионов.

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