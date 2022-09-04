Ещенко — о завершении карьеры: приятно, что «Спартак» не забывает про своих футболистов

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался об официальном завершении карьеры в Матче легенд с «Зенитом».

«Спасибо «Спартаку», что организовали прощание. Приятно, что такой клуб не забывает про своих футболистов и поддерживает их. Плюс болельщики сделали перформанс топовый. От всей души им благодарность и низкий поклон», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Болельщики столичного клуба сделали перформанс к Матчу легенд. «Вы нас приучали к красно-белым победам» — такой баннер вывесили фанаты на трибуне стадиона.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему не принял участие в Матче легенд с «Зенитом».