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Кечинов заявил, что был не в форме для участия в Матче легенд

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему не принял участие в Матче легенд с петербургским «Зенитом».
Кечинов заявил, что был не в форме для участия в Матче легенд
  • globallookpress.com

«Ко мне обращались ещё перед первой игрой в Санкт-Петербурге, но я, к сожалению, пока не двигаюсь, уже долго. В смысле, я не бегаю. Уже три-четыре месяца. Вряд ли я был бы полезен команде», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

«Спартак» 2 сентября одержал волевую победу над «Зенитом» в Матче ветеранов со счётом 2:1. В составе красно-белых мячи забили Роман Павлюченко (27-я минута) и Александр Ширко (63-я). У «Зенита» отличился Игорь Денисов (5-я).

48-летний Кечинов провёл за «Спартак» 157 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал десять результативных передач.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев оценил шансы «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.

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