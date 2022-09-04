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Боец UFC Абдурахимов рассказал, почему не получил визу в США

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Российский боец смешанного стиля тяжёлой весовой категории Шамиль Абдурахимов прокомментировал отмену своего поединка в рамках турнира UFC 279 из-за отсутствия визы.
Боец UFC Абдурахимов рассказал, почему не получил визу в США
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я посетил консульство, там запросили дополнительные документы от моего работодателя. UFC предоставил всё, что необходимо. Но быстрого ответа от консульства не было. Оставалось мало времени, поэтому UFC принял логичное решение отменить мой бой», — цитирует Абдурахимова MMA.Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что предварительный срок возвращения в октагон запланирован на январь 2023 года.

37-летний боец из России должен был встретиться 11 сентября с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе.

На счету Абдурахимова восемь поражений в MMA при 20 выигранных поединках.

Ранее французский боец Сирил Ган высказался о победе над австралийцем Таем Туивасу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Париже.

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