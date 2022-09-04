Левандовски повторил достижения Роналду и Фалькао в Примере

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче четвёртого тура чемпионата Испании с «Севильей».

Как сообщает Opta Sports, польский футболист забил пятый мяч в четырёх стартовых матчах за «Барселону» и смог повторить достижения Криштиану Роналду, когда он играл за «Реал Мадрид», и Радамеля Фалькао («Атлетико»).

Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 3:0. Мячи забили Рафинья (21-я минута), Левандовски (36-я) и Эрик Гарсия (50-я).

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави оценил дубль Левандовски в матче третьего тура Примеры с «Вальядолидом».