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Хави — о Левандовски: он прирождённый лидер и настоящий работяга

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Главный тренер «Барселоны» Хави оценил дубль Роберта Левандовски в матче третьего тура Примеры с «Вальядолидом».

«Роберт — настоящий лидер. Здорово иметь его в команде — это благословение. Он пример для подражания, прирождённый лидер и настоящий, скромный работяга, действующий в интересах команды», — цитирует Хави Marca.

По его словам, он помогает тренерскому штабу и общается с молодёжью. Тренер также отметил голы форварда и его умение вовремя открыться для получения мяча.

Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:0. Дубль оформил Левандовски (24-я, 65-я минуты), также отличился Педри (43-я) и Серхи Роберто (90+2).

Ранее сообщалось, что у Левандовски украли часы стоимостью €70 тыс.

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