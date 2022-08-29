Хави — о Левандовски: он прирождённый лидер и настоящий работяга

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил дубль Роберта Левандовски в матче третьего тура Примеры с «Вальядолидом».

«Роберт — настоящий лидер. Здорово иметь его в команде — это благословение. Он пример для подражания, прирождённый лидер и настоящий, скромный работяга, действующий в интересах команды», — цитирует Хави Marca.

По его словам, он помогает тренерскому штабу и общается с молодёжью. Тренер также отметил голы форварда и его умение вовремя открыться для получения мяча.

Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:0. Дубль оформил Левандовски (24-я, 65-я минуты), также отличился Педри (43-я) и Серхи Роберто (90+2).

Ранее сообщалось, что у Левандовски украли часы стоимостью €70 тыс.