У Левандовски украли часы стоимостью €70 тысяч

У новичка «Барселоны» Роберта Левандовски украли часы стоимостью €70 тыс.

Инцидент произошёл 18 августа около базы «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источник TV3 в полиции. Левандовски опустил стекло автомобиля, чтобы дать автографы трём людям, которые стояли около базы. В это время четвёртый человек пролез в машину и выхватил часы элитной марки Patek Philippe.

Отмечается, что поляк пытался сам задержать преступника, но вскоре потерял его из вида. Поймать его помогли сотрудники полиции. Вскоре после задержания вор признался, что закопал часы в саду около базы «Барселоны».

Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

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