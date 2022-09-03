Гол Родриго принёс «Реалу» победу в матче Примеры с «Бетисом»
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Игра, которая прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти.
В составе мадридского клуба мячи забили Винисиус Жуниор (9-я минута), Родриго (65-я). В коллективе из Севильи отличился Серхио Каналес (17-я).
«Реал» (12 очков) лидирует в Примере. «Бетис» (девять) идёт на втором месте.
Ранее сообщалось, что гол Антуана Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Валенсией» в матче Примеры.