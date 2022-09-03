Гол Родриго принёс «Реалу» победу в матче Примеры с «Бетисом»

«Реал» на своём поле нанёс поражение «Бетису» в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти.

В составе мадридского клуба мячи забили Винисиус Жуниор (9-я минута), Родриго (65-я). В коллективе из Севильи отличился Серхио Каналес (17-я).

«Реал» (12 очков) лидирует в Примере. «Бетис» (девять) идёт на втором месте.

Ранее сообщалось, что гол Антуана Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Валенсией» в матче Примеры.