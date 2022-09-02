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Гаджиев предположил, изменит ли приход Гогниева ситуацию в «Химках»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении на пост главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева.
Гаджиев предположил, изменит ли приход Гогниева ситуацию в «Химках»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Надеяться только на приход Спартака Гогниева на должность тренера нельзя. Результат зависит от наставника, но не на все 100%. Очень важно и то, каким образом происходит управление клубом. Мы видим это на примере «Химок». Поэтому нельзя сказать: «Гогниева поставили, теперь всё будет здорово», — заявил Гаджиев RT.

По его мнению, в концовке прошлого и начале нынешнего сезона было видно, что «Химки» обладают определённым ресурсом для того, чтобы выступать на добротном уровне.

«Но в последнее время что-то нарушилось. Сейчас приходит Гогниев, которого мы знаем как главного тренера «Алании». При нём владикавказцы играли агрессивно, смело, достаточно интересно в атаке. Мы можем увидеть что-то похожее в «Химках», но однозначно утверждать это нельзя», — добавил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что Гогниев назначен новым главным тренером «Химок».

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