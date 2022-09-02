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Гогниев назначен новым главным тренером «Химок»

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Спартак Гогниев стал новым главным тренером подмосковных «Химок».
Гогниев назначен новым главным тренером «Химок»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что в его тренерский штаб войдут Бранимир Петрович, Андрей Шатов и Александр Алхазов.

«Химки» 31 августа уволили Николая Писарева с поста наставника команды. Под руководством тренера подмосковная команда потерпела четыре поражения подряд.

«Химки» (семь очков) располагаются на 11-й строчке чемпионата России. Лидирует в таблице «Зенит» (17 очков).

Красно-чёрные уступили «Краснодару» со счётом 0:2 в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

29 мая Гогниев покинул пост главного тренера «Алании».

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника подмосковных «Химок».

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