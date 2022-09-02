военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Рубине» объявили о переходе Дзагоева

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжит карьеру в казанском «Рубине».
В «Рубине» объявили о переходе Дзагоева
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Контракт футболиста с казанским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23, об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что игрок будет выступать под шестым номером.

Хавбек присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

20 мая футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор продолжит карьеру в «Селтике».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить