В «Рубине» объявили о переходе Дзагоева
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Контракт футболиста с казанским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23, об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что игрок будет выступать под шестым номером.
Хавбек присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
20 мая футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист является свободным агентом.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор продолжит карьеру в «Селтике».