В «Рубине» объявили о переходе Дзагоева

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжит карьеру в казанском «Рубине».

Контракт футболиста с казанским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23, об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что игрок будет выступать под шестым номером.

Хавбек присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

20 мая футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор продолжит карьеру в «Селтике».