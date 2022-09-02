«Селтик» объявил о переходе хавбека «Рубина» Абильдгора
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте шотландского клуба.
Уточняется, что клуб заключит с датчанином арендное соглашение при условии получения международного разрешения.
ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ранее «Рубин» объявил о переходе полузащитника «Нефтехимика» Руслана Безрукова.