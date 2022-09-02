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«Селтик» объявил о переходе хавбека «Рубина» Абильдгора

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Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор продолжит карьеру в «Селтике».
«Селтик» объявил о переходе хавбека «Рубина» Абильдгора
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Уточняется, что клуб заключит с датчанином арендное соглашение при условии получения международного разрешения.

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее «Рубин» объявил о переходе полузащитника «Нефтехимика» Руслана Безрукова.

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