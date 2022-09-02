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Тарпищев: Медведев выглядит солидно на US Open 2022

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису 2022 года.

«Даня по игровым качествам был хорош, не проиграл ни одной своей подачи. Выглядел очень солидно, и в целом его успех во втором круге не вызывал сомнений. По логике относительно легко должен проходить и следующий круг», — цитирует Тарпищева ТАСС.

26-летний российский теннисист в матче второго круга в трёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша — 6:2, 7:5, 6:3. Медведев является действующим чемпионом US Open. В финале 2021 года он обыграл серба Новака Джоковича.

Ранее Медведев прокомментировал выход в третий круг US Open.

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