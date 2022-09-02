Тарпищев: Медведев выглядит солидно на US Open 2022
«Даня по игровым качествам был хорош, не проиграл ни одной своей подачи. Выглядел очень солидно, и в целом его успех во втором круге не вызывал сомнений. По логике относительно легко должен проходить и следующий круг», — цитирует Тарпищева ТАСС.
26-летний российский теннисист в матче второго круга в трёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша — 6:2, 7:5, 6:3. Медведев является действующим чемпионом US Open. В финале 2021 года он обыграл серба Новака Джоковича.
Ранее Медведев прокомментировал выход в третий круг US Open.