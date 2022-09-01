Николаев во второй раз обслужит Матч легенд «Спартак» — «Зенит»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев назначен на Матч легенд московского «Спартака» и петербургского «Зенита».

«Когда тебе оказывают такое доверие, даже нет мыслей отказываться. В первой встрече в Санкт-Петербурге была некоторая неопределённость, многие ждали обычного ветеранского матча. Но в итоге наши звёзды показали себя с самой лучшей стороны. Попал в ту атмосферу, в которой находился во время профессиональной карьеры, получил настоящий кайф», — цитирует Николаева РИА Новости.

По словам Николаева, работать на игре было легко, поскольку со многими из футболистов он пересекался в официальных матчах. При этом арбитр дал понять, что были и шутки с прибаутками. Однако во время матча были и настоящие недовольства, что говорит об искренних эмоциях.

«Что касается предстоящей игры, жду не менее упорной борьбы. Команды усиливаются, готовятся, «Спартак» нацелен взять реванш, так что матч будет интересный», — добавил он.

Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Главным арбитром также был Николаев.

Ответный матч состоится 2 сентября в Москве.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».