«Пересвет» выбил из Кубка России по футболу команду Ещенко и Павлюченко
- РИА Новости
Подмосковная команда в матче второй стадии обыграла «Знамя» из Ногинска со счётом 2:1.
В составе «Пересвета» мячи забили Владислав Мельниченко и Евгений Наседкин. В команде Романа Павлюченко и Андрея Ещенко отличился Владислав Грязнов.
В игре приняли участие бывшие футболисты сборной России Ещенко, Павлюченко, Ренат Янбаев, Тарас Бурлак.
«Пересвет» в третьем раунде сыграет с «Рязанью».
Ранее сообщалось, что Квинси Промес сравнялся по голам за «Спартак» с Павлюченко.