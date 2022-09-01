«Пересвет» выбил из Кубка России по футболу команду Ещенко и Павлюченко

Домодедовский «Пересвет» пробился в третий раунд Пути регионов Кубка России по футболу.

Подмосковная команда в матче второй стадии обыграла «Знамя» из Ногинска со счётом 2:1.

В составе «Пересвета» мячи забили Владислав Мельниченко и Евгений Наседкин. В команде Романа Павлюченко и Андрея Ещенко отличился Владислав Грязнов.

В игре приняли участие бывшие футболисты сборной России Ещенко, Павлюченко, Ренат Янбаев, Тарас Бурлак.

«Пересвет» в третьем раунде сыграет с «Рязанью».

Ранее сообщалось, что Квинси Промес сравнялся по голам за «Спартак» с Павлюченко.