Промес сравнялся по голам за «Спартак» с Павлюченко
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Полузащитник красно-белых Квинси Промес оформил дубль и сравнялся по голам с Романом Павлюченко.
Теперь на счету нидерландского хавбека 87 голов в 183 матчах, у российского нападающего столько же в 188 играх.
Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с передачей стадиона «Открытие Арена» компании «ЛУКОЙЛ».