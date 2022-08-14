Промес сравнялся по голам за «Спартак» с Павлюченко

Московский «Спартак» разгромил на своём поле «Сочи» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Полузащитник красно-белых Квинси Промес оформил дубль и сравнялся по голам с Романом Павлюченко.

Теперь на счету нидерландского хавбека 87 голов в 183 матчах, у российского нападающего столько же в 188 играх.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с передачей стадиона «Открытие Арена» компании «ЛУКОЙЛ».