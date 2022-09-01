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Жигулёв подписал контракт с «Пари НН»

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Полузащитник Илья Жигулёв подписал двухлетнее соглашение с «Пари Нижний Новгород».
Жигулёв подписал контракт с «Пари НН»
  • Gettyimages.ru

«Всё супер, мне всё нравится. Многих ребят знал и раньше. Буквально за пару дней адаптировался в новой команде. Мне понятны требования главного тренера, импонирует тот футбол, в который играет команда», — приводит слова Жигулёва официальный сайт клуба.

Воспитанник краснодарской школы футбола расторг контракт с «Заглембе» 20 апреля по обоюдному согласию сторон. Жигулёв перешёл в польский клуб из «Краснодара» в 2021 году. Российский полузащитник в сезоне-2021/22 в 15 матчах отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче обыграл «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

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