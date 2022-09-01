Marca: «Наполи» может арендовать Роналду 1 сентября
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Об этом сообщает Marca.
По сообщениям СМИ, футболисты МЮ попросили руководство клуба продать Роналду. Форвард сборной Португалии в сезоне-2022/23 принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ситуации с Роналду.