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Marca: «Наполи» может арендовать Роналду 1 сентября

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«Наполи» предложило форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду арендное соглашение, которое может быть закрыто 1 сентября, в последние часы трансферного окна.
Marca: «Наполи» может арендовать Роналду 1 сентября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Marca.

По сообщениям СМИ, футболисты МЮ попросили руководство клуба продать Роналду. Форвард сборной Португалии в сезоне-2022/23 принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ситуации с Роналду.

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