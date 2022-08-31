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«Ахмат» победил «Оренбург» в Кубке России по футболу

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«Ахмат» в домашнем матче обыграл «Оренбург» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
«Ахмат» победил «Оренбург» в Кубке России по футболу
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Андрея Талалаева.

В составе «Ахмата» мячи забили Кирилл Фольмер (на 26-й минуте), Лечи Садулаев (на 32-й минуте) и Владимир Ильин (на 51-й минуте). У «Оренбурга» отличился Владимир Сычевой.

«Ахмат» в матче следующего тура, который состоится 14 сентября, сыграет на выезде с «Динамо». Также 14 сентября «Оренбург» сыграет в гостях с «Ростовом».

Ранее дубль нападающего Виктора Александрова принёс «Пари НН» победу над «Локомотивом» в матче КР по футболу.

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