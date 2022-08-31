Милохин: Авербух снова позвал меня в «Ледниковый период», я согласился

Российский блогер Даня Милохин сообщил, что вновь примет участие в шоу «Ледниковый период».

«Илья Авербух меня опять позвал, и я опять согласился. Там будет Юля Гаврилина. Валя Карнавал будет, сказали. Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звёздный состав», — сказал Милохин в интервью Анастасии Ивлеевой на YouTube-канале.

В предыдущем сезоне шоу Милохин выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Напомним, что телевизионный проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021-го по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался о будущем проекта «Ледниковый период» на Первом канале.