Гончаренко считает заслуженной победу над «Сочи» в матче КР

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Кубка России по футболу с «Сочи».

«Хотелось бы поздравить ребят с победой, потому что такое ощущение, что вечность не выигрывали. В отличие от «Сочи» мы не делали такую большую ротацию, важно было получить порцию уверенности. Наша победа заслуженная», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что по качеству атакующих действий футболисты команды из Екатеринбурга были поострее и очень надежно сыграли в защите.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гончаренко.

В чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занимает последнее, 16-е место с одним очком.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на победу екатеринбургской команды над «Сочи» в групповой стадии Кубка России.