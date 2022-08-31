военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гончаренко считает заслуженной победу над «Сочи» в матче КР

Короткая ссылка
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Кубка России по футболу с «Сочи».
Гончаренко считает заслуженной победу над «Сочи» в матче КР
  • РИА Новости

«Хотелось бы поздравить ребят с победой, потому что такое ощущение, что вечность не выигрывали. В отличие от «Сочи» мы не делали такую большую ротацию, важно было получить порцию уверенности. Наша победа заслуженная», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что по качеству атакующих действий футболисты команды из Екатеринбурга были поострее и очень надежно сыграли в защите.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гончаренко.

В чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занимает последнее, 16-е место с одним очком.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на победу екатеринбургской команды над «Сочи» в групповой стадии Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить