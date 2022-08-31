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Иванов — о первой победе «Урала» в сезоне: когда-то это же должно было произойти

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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на победу екатеринбургской команды над «Сочи» в групповой стадии Кубка России.
Иванов — о первой победе «Урала» в сезоне: когда-то это же должно было произойти
  • РИА Новости

«Мне понравилась игра команды, ребята полностью отдавались, хотели сегодня выиграть — молодцы! В чём секрет первой победы в сезоне? Когда-то это же должно было произойти. Мы же всё-таки тщательно готовились, тренировались», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Виктора Гончаренко.

В чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занимает последнее, 16-е место с одним очком.

Ранее сообщалось, что «Урал» на своём поле переиграл «Сочи» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

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