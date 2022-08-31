Иванов — о первой победе «Урала» в сезоне: когда-то это же должно было произойти
- РИА Новости
«Мне понравилась игра команды, ребята полностью отдавались, хотели сегодня выиграть — молодцы! В чём секрет первой победы в сезоне? Когда-то это же должно было произойти. Мы же всё-таки тщательно готовились, тренировались», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».
Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Виктора Гончаренко.
В чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занимает последнее, 16-е место с одним очком.
Ранее сообщалось, что «Урал» на своём поле переиграл «Сочи» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.