Иванов — о первой победе «Урала» в сезоне: когда-то это же должно было произойти

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на победу екатеринбургской команды над «Сочи» в групповой стадии Кубка России.

«Мне понравилась игра команды, ребята полностью отдавались, хотели сегодня выиграть — молодцы! В чём секрет первой победы в сезоне? Когда-то это же должно было произойти. Мы же всё-таки тщательно готовились, тренировались», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Виктора Гончаренко.

В чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занимает последнее, 16-е место с одним очком.

Ранее сообщалось, что «Урал» на своём поле переиграл «Сочи» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.