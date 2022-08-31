Гранат — о возможном переходе Кокорина в «Арис»: это уже лучше, чем ничего

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на возможный переход российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис».

«Арис» — это уже лучше, чем ничего. Понятно, что чемпионат Кипра не самый сильный, но Кокорин долгое время не играл. Стал ли переход в «Фиорентину» ошибкой? Он сам понимает, что в Италии можно было лучше выступить. Это его выбор», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Он также заявил, что Кокорин может помочь любой команде Российской премьер-лиги. По его словам, у футболиста есть мастерство и высокий уровень игры.

По информации СМИ, игрок вылетел на Кипр, чтобы подписать контракт. Отмечается, что в ночь на 1 сентября в стране закрывается трансферное окно.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал возможное подписание контракта с Кокориным.