Тренер предположил, когда российские фигуристы будут допущены до международных соревнований

Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин выразил мнение, что российские спортсмены ещё два года не смогут выступать на международных турнирах.

«Исходя из того, что я слышал, при плохом раскладе только к конгрессу 2024 года могут вернуться к вопросу об участии российских спортсменов в соревнованиях на международной арене. Сами понимаете, ещё 2023-й не наступил, потом 2024-й. То есть мы ещё два года будем существовать в таком режиме», — цитирует Добрина РИА Новости.

По его словам, от государства напрямую зависит, как российские спортсмены смогут пережить ближайшие два года изоляции. Добрин не исключает, что фигуристов могут бросить на произвол судьбы, но отмечает, что могут появиться спонсоры, заинтересованные в развитии данного вида и поддержке атлетов.

Ранее министр спорта Олег Матыцин рассказал, что российские фигуристы отправятся в Улан-Батор для участия в ледовом представлении.