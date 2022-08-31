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Бойкова и Козловский рассказали о тренировках с Мишиной и Галлямовым

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Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о совместных тренировках с чемпионами мира и олимпийскими призёрами Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.
Бойкова и Козловский рассказали о тренировках с Мишиной и Галлямовым
  • РИА Новости

«У нас в клубе произошло расширение одиночной группы, ввиду этого сократилось количество льда. Поэтому сейчас тренируемся вместе. Психологически не напрягает? Для нас этот вопрос значения не имеет», — рассказал Козловский в интервью RT.

Александра также ответила на вопрос о совместных тренировках со своими прямыми конкурентами.

«У нас сейчас есть очень много собственной работы, на которой нам с Димой приходится полностью концентрироваться», — добавила Бойкова.

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о сборах в Сочи.

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