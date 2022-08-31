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Роша: с нетерпением жду, когда подпишу контракт с ЦСКА

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Защитник португальского «Портимоненсе» Виллиан Роша продолжит карьеру в московском ЦСКА.
Роша: с нетерпением жду, когда подпишу контракт с ЦСКА
  • Legion-Media

«Мне выпал огромный шанс в карьере. Я очень счастлив и польщён оказаться здесь. С нетерпением жду, когда после прохождения медосмотра подпишу контракт с ЦСКА», — цитирует игрока Sport24.

Он добавил, что его немного пугает климат России, потому что в Портимао круглый год стоит жара.

По информации журналиста Педро Сепульведы, ЦСКА готов заплатить за футболиста €2 млн. Отмечается, что Роша подпишет контракт с армейцами до 2025 года.

В сезоне-2021/22 защитник провёл за «Портимоненсе» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в Португалии рассказали о финансовых подробностях возможного трансфера Роши в ЦСКА.

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