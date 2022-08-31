Непомнящий занял пятое место на этапе Grand Chess Tour
Победу на турнире одержал 19-летний француз Алиреза Фирузджа, который набрал 26 очков из 36.
На втором месте расположился американец Хикару Накамура (21 очко), на третьем месте представитель США Фабиано Каруана (19).
Россиянин набрал 18 очков.
С 1 по 12 сентября пройдёт заключительный этап Grand Chess Tour Кубок Синкфилда с участием Непомнящего.
Ранее Непомнящий высказался об отказе норвежца Магнуса Карлсена сыграть с ним за мировую шахматную корону.