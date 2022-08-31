Непомнящий занял пятое место на этапе Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал пятым на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Победу на турнире одержал 19-летний француз Алиреза Фирузджа, который набрал 26 очков из 36.

На втором месте расположился американец Хикару Накамура (21 очко), на третьем месте представитель США Фабиано Каруана (19).

Россиянин набрал 18 очков.

С 1 по 12 сентября пройдёт заключительный этап Grand Chess Tour Кубок Синкфилда с участием Непомнящего.

Ранее Непомнящий высказался об отказе норвежца Магнуса Карлсена сыграть с ним за мировую шахматную корону.