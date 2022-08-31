Губерниев отреагировал на новость о смерти Горбачёва

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти экс-президента СССР Михаила Горбачёва.

«Прощайте, Михаил Сергеевич Горбачёв! Спасибо вам! За всё», — написал Губерниев в Telegram-канале.

С 1975 года Горбачёв являлся членом Центрального комитета КПСС, с ноября 1978 по 1958 год стал его секретарём. В 1985-м был избран генеральным секретарём ЦК КПСС. Также он был единственным в истории президентом СССР (1990—1991).

Горбачёв умер на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион СССР по фигурному катанию, тренер и бывший судья Александр Веденин скончался в возрасте 75 лет.