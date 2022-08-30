военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Веснина — о поражении Касаткиной на US Open: она не успела восстановиться

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина отреагировала на вылет россиянки Дарьи Касаткиной с Открытого чемпионата США — 2022.
Веснина — о поражении Касаткиной на US Open: она не успела восстановиться
  • AP

«Дарья только выиграла турнир на прошлой неделе в Канаде и, возможно, не успела восстановиться и перестроиться на другие условия в Нью-Йорке, чтобы показать свой теннис. Был бы у неё хотя бы день в запасе на восстановление, всё бы сложилось по-другому», — цитирует Веснину «РБК Спорт».

В матче первого круга россиянка проиграла Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Игра продолжалась два часа 33 минуты.

28 августа Касаткина поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала победительницей теннисного турнира в Гранби.

US Open 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. Действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российская теннисистка Дарья Касаткина сыграла пассивно в матче первого круга US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить