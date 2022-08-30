Веснина — о поражении Касаткиной на US Open: она не успела восстановиться
- AP
«Дарья только выиграла турнир на прошлой неделе в Канаде и, возможно, не успела восстановиться и перестроиться на другие условия в Нью-Йорке, чтобы показать свой теннис. Был бы у неё хотя бы день в запасе на восстановление, всё бы сложилось по-другому», — цитирует Веснину «РБК Спорт».
В матче первого круга россиянка проиграла Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Игра продолжалась два часа 33 минуты.
28 августа Касаткина поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала победительницей теннисного турнира в Гранби.
US Open 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. Действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану.
Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российская теннисистка Дарья Касаткина сыграла пассивно в матче первого круга US Open.