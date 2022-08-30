Анохин: думал, «Текстильщик» покажет более яркий футбол в матче с 2DROTS

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал победу «Текстильщика» над медийным футбольной командой 2DROTS.

«2DROTS сегодня молодцы. Думал, «Текстильщик» покажет более яркий футбол. Расстроен, что команда, претендующая на выход в Первую лигу, играет на таком уровне с 2DROTS», — приводит слова Анохина Sport24.

Игра прошла на стадионе «Текстильщик» и завершилась победой хозяев — 1:1 (5:3 по пенальти).

В следующем раунде «Текстильщик» сыграет с победителем матча между «Спартаком» из Костромы и «Динамо» из Вологды.

Ранее сообщалось, что «Текстильщик» одержал победу над 2DROTS в матче 1/128 финала Кубка России в послематчевой серии пенальти.