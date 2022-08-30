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Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал ничейный результат клуба в матче с «Ростовом»

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Бразильский защитник ЦСКА Мойзес подвёл итоги выездного матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал ничейный результат клуба в матче с «Ростовом»
  • Gettyimages.ru

«Матч получился тяжёлым, складывался очень непросто. К сожалению, мы не смогли забить, но сделали шаг вперёд. Это очко очень поможет ЦСКА по ходу чемпионата», — приводит слова Мойзеса Telegram-канал ЦСКА.

Он также подчеркнул, что ростовский клуб в первом тайме играл очень хорошо. По его словам, армейцы выложились по полной программе и продемонстрировали единство.

«Дорога на поезде? Действительно, очень долгий переезд, мы ехали 15 часов. Но могу сказать, что клуб сработал отлично и организовал поездку на высшем уровне, обеспечив хорошее питание и удобные места», — заключил Мойзес.

Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 0:0.

ЦСКА занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Подопечные Карпина (13) расположились на пятой строчке.

Мойзес присоединился к красно-синим 4 августа на правах аренды. В минувшем сезоне защитник выступал за бразильский «Интернасьонал» и провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее Ченк Мелих Языджи, агент защитника турецкого «Аланьяспора» Фатиха Аксоя, прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

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