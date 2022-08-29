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Агент защитника «Аланьяспора» Аксоя о переходе в ЦСКА: этот трансфер вообще невозможен

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Ченк Мелих Языджи, агент защитника турецкого «Аланьяспора» Фатиха Аксоя, прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в московский ЦСКА.
Агент защитника «Аланьяспора» Аксоя о переходе в ЦСКА: этот трансфер вообще невозможен
  • Gettyimages.ru

«Аксой может перейти в ЦСКА? Этот трансфер вообще невозможен, потому что Фатих один из самых важных игроков в своей команде», — цитирует Языджи Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА хочет арендовать защитника «Аланьяспора» Аксоя.

24-летний Аксой известен по выступлениям за «Бешикташ», «Сиваспор». С 2020 года он защищал цвета «Аланьяспора», за который провёл 69 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Леонардо Сауэя, представитель защитника португальского «Портимоненсе» Виллиана Роши, рассказал, когда игрок прибудет в Россию для подписания контракта с московским ЦСКА.

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