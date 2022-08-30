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СЭ: Пиняев не сможет сыграть со «Спартаком» в Кубке России

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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пропустит матч Кубка России против «Спартака».
СЭ: Пиняев не сможет сыграть со «Спартаком» в Кубке России
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресса», Пиняев не будет присутствовать в заявке «Крыльев Советов» на матч.

29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. Ранее ему диагностировали пневмоторакс.

30 августа в рамках группового этапа Кубка России сезона-2022/23 «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее в «Крыльях Советов» ответили на вопрос об участии Пиняева в матче со «Спартаком».

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