В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об участии Пиняева в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Мы думаем над тем, чтобы включить его в заявку. Возможно, он в ней будет», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».
29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб.
В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в одном матче за «Крылья Советов» и не отметился результативными действиями.
30 августа в рамках группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов». Начало встречи — в 19:00 мск.
Ранее в «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с «Галатасараем» по полузащитнику Барышу Йылмазу.