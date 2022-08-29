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В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об участии Пиняева в матче со «Спартаком»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, сможет ли полузащитник самарского клуба Сергей Пиняев сыграть в матче группового этапа Кубка России со «Спартаком».
В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об участии Пиняева в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Мы думаем над тем, чтобы включить его в заявку. Возможно, он в ней будет», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб.

В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в одном матче за «Крылья Советов» и не отметился результативными действиями.

30 августа в рамках группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с «Галатасараем» по полузащитнику Барышу Йылмазу.

 

 

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