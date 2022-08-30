Певец Руссо: я за то, чтобы весь мир наслаждался российскими спортсменами
«Российские спортсмены должны быть по всему миру, они имеют высочайший уровень профессионализма. Есть огромное количество уважаемых атлетов, начиная с тенниса и заканчивая любым видом спорта. Поэтому я за то, чтобы весь мир наслаждался этими спортсменами», — цитирует Руссо ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.
Ранее итальянский легкоатлет Федерико Барукко поддержал российских спортсменов после отстранения от международных турниров.