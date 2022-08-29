Николсон назвал себя резервным вариантом в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон выразил недовольство своей ролью в команде.

«Я много работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я — резервный вариант», — написал Николсон в соцсетях.

25-летний форвард присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Игрок отказался от вызова в сборную Ямайки на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре ради адаптации в московском клубе.

Ранее агент Ненад Портега, представляющий интересы Николсона, обратился к столичному клубу после перехода в команду нападающего Кейта Бальде.