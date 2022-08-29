В «Рубине» прокомментировали информацию о переходе Дзагоева

Глава пресс-службы «Рубина» Иван Бодылевский отреагировал на слухи о возможном переходе экс-футболиста ЦСКА Алана Дзагоева в казанский клуб.

«Дзагоева в команде нет. Нам об интересе к Алану ничего неизвестно», — цитирует Бодылевского «Спорт-Экспресс».

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

20 мая Дзагоев и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист является свободным агентом.

Ранее в «Рубине» рассказали о срыве перехода защитника Ильи Самошникова в «Динамо».