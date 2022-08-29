В «Рубине» прокомментировали информацию о переходе Дзагоева
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«Дзагоева в команде нет. Нам об интересе к Алану ничего неизвестно», — цитирует Бодылевского «Спорт-Экспресс».
Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
20 мая Дзагоев и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист является свободным агентом.
Ранее в «Рубине» рассказали о срыве перехода защитника Ильи Самошникова в «Динамо».