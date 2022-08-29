Слуцкий: 50% финансирования моей школы в Волгограде осуществляет Хачатурянц
- РИА Новости
«Мы с Ашотом Рафаиловичем разговаривали по поводу детских академий. Мы с ним даже заключили договор. Теперь 50% финансирования моей школы в Волгограде осуществляет Хачатурянц, за что я ему безмерно благодарен. Это его личный вклад в детско-юношеский футбол», — цитирует Слуцкого Sport24.
Он также подчеркнул, что Хачатурянц планирует открыть собственную школу в Подмосковье.
53-летний футбольный функционер стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально он вступил в должность 22 ноября. 27 июня стало известно об уходе Хачатурянца с поста главы лиги.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах казанского «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.