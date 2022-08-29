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Слуцкий: 50% финансирования моей школы в Волгограде осуществляет Хачатурянц

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц участвует в финансировании его футбольной школы в Волгограде.
Слуцкий: 50% финансирования моей школы в Волгограде осуществляет Хачатурянц
  • РИА Новости

«Мы с Ашотом Рафаиловичем разговаривали по поводу детских академий. Мы с ним даже заключили договор. Теперь 50% финансирования моей школы в Волгограде осуществляет Хачатурянц, за что я ему безмерно благодарен. Это его личный вклад в детско-юношеский футбол», — цитирует Слуцкого Sport24.

Он также подчеркнул, что Хачатурянц планирует открыть собственную школу в Подмосковье.

53-летний футбольный функционер стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально он вступил в должность 22 ноября. 27 июня стало известно об уходе Хачатурянца с поста главы лиги.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах казанского «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.

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