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Моро трогательно попрощался с «Динамо»

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Полузащитник Никола Моро выступил с заявлением после ухода из «Динамо» в «Болонью» на правах аренды.
Моро трогательно попрощался с «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, весёлых, грустных и многих других. Но самое важное — это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом», — цитирует Моро пресс-служба клуба.

Он поблагодарил каждого сотрудника клуба и болельщиков команды. Он также попросил фанатов вернуться на трибуны и поддерживать «Динамо».

В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провёл за бело-голубых шесть матчей и отличился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило о переходе Моро в «Болонью».

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