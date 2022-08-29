Моро трогательно попрощался с «Динамо»

Полузащитник Никола Моро выступил с заявлением после ухода из «Динамо» в «Болонью» на правах аренды.

«Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, весёлых, грустных и многих других. Но самое важное — это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом», — цитирует Моро пресс-служба клуба.

Он поблагодарил каждого сотрудника клуба и болельщиков команды. Он также попросил фанатов вернуться на трибуны и поддерживать «Динамо».

В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провёл за бело-голубых шесть матчей и отличился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило о переходе Моро в «Болонью».